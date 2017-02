Köyün Kadınlarına Tatil Gibi Eğitim

ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü, 'Tarımsal Tekniklerin Uygulanması ve Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Hınıs İlçesinin 39 haneli Taşbudak köyündeki tüm kadınlar eğitime alındı.



Erkekleri köyde kalan kadınlar üniversitede konuk ediliyor. Tarım ve hayvancılığın ayrıntılarını öğrenen kadınlar, köye döndüklerinde bilgileri eş ve yakınlarıyla paylaşacak. Gündüz eğitim, akşamları da sinema ve tiyatro gibi sosyal etkinliklere katılan kadınlar, eğitimin bir tatil gibi geçtiğini söyledi.



Atatürk Üniversitesi, 'Üçüncü Nesil' sloganı ile çiftçilere kapılarını açtı. Her hafta bir köyün tüm erkek ya da kadınlarını, Tarımsal Yayma Araştırma Merkezi Müdürlüğüne getirip, 3 gün, 2 gece tatil gibi bir eğitim veriyor. Öğretim üyelerinin hayvancılık, tarım, meyve, sebzecilik alanlarında teorik, pratik bilgiler verdiği kadın ve erkek çiftçiler, mesleğin inceliklerini öğreniyor.



EĞİTİMİN BİTECEĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM



Eğitimlerin çok faydalı geçtiğini ve çiftçilikte bildiklerinin yetersizliğinden yakınan Mizgin Düzgün, "Böyle bir projenin olduğu söylenince bırakacak kimsem olmadığı için tek çocuğum olan Adadeniz'i de alıp Erzurum'a geldim. Köyün tüm kadınları benim gibi buraya gelince erkekler yalnız kaldı. Sabah kahvaltısından hemen sonra başlayan eğitimlerimiz akşama kadar sürüyor. Akşam yemeğini yedikten sonra görevliler bizleri otobüsle alıp şehrin tarihi yerlerini gezdirip, sinema veya tiyatroya götürüyor. Yani tatil gibi eğitim görüyoruz. Burada öğrendiğim altın değerindeki bilgileri köye döndüğümde eşime ve çevreme anlatacağım. Bundan böyle hayvancılığı daha bilgili yaparak verimde büyük bir artış sağlayacağıma inanıyorum. Eğitimin biteceği için üzgünüm. Umarım bu eğitim sisteminden yine yararlanırız. Ayrıca hayatımda ilk kez tiyatro ve sinemaya gittim, ilk kez bir otelde kaldım. Kendimize özgüven duymaya başladık" diye konuştu



HERŞEY DAHİL ÜCRETSİZ EĞİTİM



Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi ve Tarımsal Yayma Araştırma Merkezi Müdürü Doç Dr. Haluk Çağlar Kaymak, 2016 yılının Kasım ayında başlattıkları proje ile bugüne kadar 300 çiftçiyi eğitime aldıklarını bildirdi. Kaymakamlıklar, İlçe Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Birlikleri veya Ziraat Odaları'ndan gelen talepler üzerine gittikleri bir köydeki kadın ya da erkleri otobüsle Salı günü, 'Tarım Bilimleri Eğitim Merkezi'ne getirdiklerini vurgulayan Doç. Dr. Kaymak şöyle konuşu:



"Çiftlere yem bitkileri yetiştiriciliği, çayır, mera kullanımı, ıslahı, et ve süt sığır yetiştiriciliği, süt işlemesi, süt teknolojisi gibi konularında eğitimler veriyoruz. 3 gün, 2 gece süren eğitim sonunda çiftçilere katılım belgesi veriyoruz. Kadın çiftçilerin isteği üzerine yöreye özgü olan Hınıs Fasulyesi hakkında ek bilgiler verdik. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın 'Üçüncü Nesil' sloganı ile başlattığımız bu eğitimler sayesinde her zaman çiftçinin ve bölge halkının yanında olacağız. Amacımız çiftçiye vizyonel bir bakış açısı kazandırmak. Buraya gelen çiftler eğitim merkezindeki pansiyonda kalıyor. Yeme, içme, akşam gezmeleri ve etkinlere katılmaları gibi her şey bize ait. Buradan giden çiftçilerle bağımızı koparmıyoruz. Karşılarına çıkan sorunları telefonla soruyor ve ne yapmaları konusunda bilgiler veriyoruz."



- Erzurum