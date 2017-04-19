Koyun Hırsızının Yakalanma Anı

Eskişehir'de çok sayıda küçükbaş hayvan çaldığı ileri sürülen şüphelinin yakalanması vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde beslediği 31 küçükbaş hayvanının çaldığını gören İsmail Fidan, durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma sonrasında Sakintepe Mahalesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polisi fark eden zanlı Hasan K. (48), bir süre kovalamanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalama görüntüleri ise bir vatandaş tarafından an ve an kaydedildi. Olay sonrasında ise şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Ele geçirilen koyunlar ise sahibi İsmail Fidan'a teslim edildi. - ESKİŞEHİR