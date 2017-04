Koyun can derdinde, kasap et derdinde

Kamyon bahçesine uçtu, kırılan korkulukları kimin yaptıracağını sordu



ANKARA - Başkent'te öndeki otomobile çarpmamak için manevra yapan kamyon bir binanın bahçesine uçtu. Kamyonun bahçe demirini parçaladığını gören binada oturan bir vatandaş ise sürücünün durumunu sormak yerine, bahçe korkuluklarını kimin yaptıracağının tartışmasını başlattı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başçavuş Sokak üzerinde seyir halinde olan Şafak S. kontrolündeki 06 BC 6095 plakalı kamyon, öndeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu kontrolden çıkan kamyon, Başçavuş Sokak ile Hacıyolu Sokak kesişiminde bulunan bir binanın bahçesine uçtu. Bahçenin demir korkuluklarını parçalayan kamyon, bahçe içerisinde dik bir şekilde durdu. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, sürücünün yardımına koştu. Çevredeki esnafın yardımıyla kamyondan çıkarılan sürücü Şafak S., kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Şafak S.'de alkol kontrolü yaptı. Bu sırada kamyonu bahçede gören bina sakinlerinden Sakine K. telefonuyla kamyonun fotoğrafını çekerek, parçalanan demir korkulukları kimin yaptıracağını tartışmaya başladı. Sürücü Şafak S. ile Sakine S. arasında tartışma yaşandı. Kısa süreli karşılıklı sözlü atışmanın ardından Sakine S.'ye verilen irtibat numarasının ardından tartışma son buldu.

"Sürücü benden sağlam çıktı maşallah"

Görgü tanıklarından Kamil Gevrek kazayla ilgili, "Kamyon önündeki beyaz arabaya vurmamak için sağa kıracaktı, sola kırdı. Baktı ki kamyon apartmana girecek, apartmana girmemek için manevra yaptı, bahçeye girdi. Sürücü benden sağlam çıktı maşallah, taş gibi çıktı" ifadelerini kullandı.

Bahçe içerisindeki kamyon, olay yerine çağrılan vinçle bahçeden çıkarıldı.

