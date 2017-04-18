Köylülerin Sahiplendiği 7 Yavru Köpeği Zehirlediler

RİZE merkeze bağlı Kömürcüler Köyü sakinlerinin sahiplenerek artık yemeklerle beslediği 7 yavru köpek, ölü bulundu. Köpeklerin zehirlendiğinin tespit edilmesi üzerine köylüler suç duyurusunda bulundu.



Kömürcüler Köyü'nde oturanlar, başıboş 7 yavru köpeğe sahip çıktı, el birliği ile bakımlarını üstlendi. Kimi ineğinden sağdığı sütü getirdi, kimi okuldaki artık yemeklerle yavru köpekleri besledi. 3 aydır bakımını yaptıkları köpeklere alışan köy sakinleri, dün acı bir manzara ile karşılaştı. Beslemek için giden Emrah Kişmir, yavru köpekleri bir kayanın altında sığınmış halde ölü olarak buldu. Haber verilmesi üzerine köye gelen Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köpeklerin zehirlenerek öldüklerini belirledi. Köpeklerin kimliği belirsiz kişi yada kişilerce verilen zehirli gıdaları yiyerek öldükleri sanılıyor. Vatandaşlar durumu Jandarma'ya bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



3 aydır yavru köpeklerin bakımını yaptıklarını anlatan Emrah Kişmir, "Her şeyleri ile ilgileniyorduk. Tüm köy onlar için adeta seferber olmuştu. İlaçlarını aldırıyor, özenle besliyorduk. Dün yanlarına gidince ölü olduklarını gördüm. Zehirlenerek öldükleri belirlendi. Kim ne istedi bu yavrulardan?" dedi ve bunu yapanlara beddua etti. İsmail Avcılar'da, "Kimseye bir zararları yoktu. Çok üzgünüz" diye konuştu.



- Rize