Köylülerin Kaynaşma Toplantısı

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Akine Mahallesi'nde vatandaşlar birlik beraberlik duygularını pekiştirmek için her hafta camide toplanıyor.



Kadınlar evlerinde hazırladıkları ikramları her perşembe günü Akne Mahalle Camisi'ne getirerek ikindi namazından sonra mahalle sakinlerine ikramlarda bulunuyorlar. İmam Yalçın Buğday eşliğinde toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim ve Hadis sohbetlerini dinleyip dualar okuyor.



Akine Mahallesi muhtarı Süleymen Duman, bu uygulamayı her perşembe ikindi namazından sonra mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet ortamında kaynaşmak, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek amaçlayan hayata geçirdiklerini söyledi. - MERSİN