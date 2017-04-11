Köylüleri Tedirgin Eden Yangınlar

Ordu'nun Ünye ilçesinde birer gün arayla çıkan yangınlarda bir ev, samanlık ve ahır kül oldu.



Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Tekkiraz Mahallesi Yeşilada mevkisinde geçen hafta perşembe günü başlayan ve devamında birer gün arayla Murat Azaklı'ya ait ev, Recai Sönmez'e ait samanlık ve Hamza Azaklı'ya ait ahırın yanarak küle döndüğü olayda yalnızca maddi hasar meydana gelse de, yangına sebep olan kişi ya da kişilerin henüz bulunamaması köylüyü tedirgin ediyor.



"Komşu çekememezliği"



Yangında zarar gören yer sahiplerinin kimseyle husumetinin olmadığını belirten Yeşilada Mahalle Muhtarı Sezai Azaklı, yaşanan olayı "komşu çekememezliği" olarak nitelendiriyor. Sezai Azaklı açıklamasında, "Perşembe günü akşamdan birer gün arayla yangınlar oldu. Yangında bir ev, bir samanlık ve bir de ahır kül oldu. İkisi Ünye'de, biri ise İstanbul'da oturuyor. Hiç kimseyle düşmanlık ve husumetleri yok. Köyü cinler basmadığına göre, komşu çekememezliği başka bir şey yok" dedi.



"Kimin neden yaktığını bilmiyoruz"



Ev yangınını olay anında jandarma ve itfaiye ekiplerine haber veren Osman Azaklı ise kimin neden böyle bir yangını çıkarttığını bilmediklerini söyleyerek, "Saat 21.30 civarında ben yatmıştım. Yine o saatlerde köpekler havlamaya başladı. Lamba ile sağa sola baktım hiçbir şey göremedim ve eve dönüp tekrar yattım. Saat 22.30 gibi dışarıda bir ışıma oldu. Eşim dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Kalktık ve baktık, ev tutuşmuştu. Eşim jandarma ve itfaiye ekiplerini aradı. Burası bizim köyümüz, kimin neden yaktığını bilmiyoruz. Kimsenin kimseden kuşkusu yok" diye konuştu.



Jandarma ekipleri, bölgedeki yangınlarla ilgili geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor. - ORDU