Köylüler Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Türkiye'nin en soğuk illerinden Ardahan'da bir araya gelen köylüler, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Kentte uzun süredir etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Soğuk hava ve doğanın karla kaplı olması yaban hayatını da olumsuz etkiledi.



Bu sebeple yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının imdadına bu kez köylüler yetişti.



Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Dağevi köyü sakinleri, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri ile köy sınırlarındaki Ziyaret deresi çevresine tahıl ürünleri ile tavuk eti bıraktı.



Dağevi Köyü Muhtarı Vedat Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Ardahan'da kışın çok sert ve şiddetli geçtiğini söyledi.



Kötü hava koşullarından yabani hayvanların da olumsuz etkilendiğini belirten Keçeci, "Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek başta olmak üzere, tüm ekibe teşekkür ediyoruz. Böyle bir teklifte bulunduk, onlarda bize destek verdi. Bugün burada kuşlar için bir miktar yem ve kurt tikli gibi hayvanlara da parça tavuk eti bıraktık. Yemleme nasıl ve ne şekilde olacağını bize gösterdiler. Bundan sonra doğaya daha duyarlı olmuş olacağız." dedi.



Yemlemeyi ilerleyen zamanlarda yine yapacaklarını belirten Keçeci, herkesin bu etkinliğe katkı sunmasını istedi.