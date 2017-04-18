Köylüler 'Çiçek' İçin Seferber Oldu

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Hacıköy köyünde Cemal Zıvalı adlı köylüye ait inek ne için açılığı bilinmeyen kuyuya düştü.



İneğinden uzun süre haber alamayan Zıvalı, 'Çiçek' adını verdiği ineğini aramaya başladı. Bir başka köylü tarafından çiçek adlı inek kuyuda bulundu. Çiçek için kurtarma çalışmaları başlatan köylüler, çiçeği düştüğü kuyudan kurtarmak için uzun bir uğraş verdi. Yaklaşık 2 saat boyunca kuyunun etrafını kazma ve kürekler ile genişleten köylüler çiçeği düştüğü kuyudan çıkartmayı başardılar. - GİRESUN