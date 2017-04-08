Köylü Kadınların Yağmur Adağı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde kadınlar tarafından geleneksel yağmur adağı yapıldı.



Köy Muhtarı Ömer Altın, her yıl geleneksel olarak köylü kadınların kendi aralarında gerçekleştirdikleri organizasyonla pişirdikleri gözlemeleri kuraklığa karşı yağmur adağı olarak köy halkına ikram ettiklerini söyledi.



Altın,"Adak öncesi hayırsever kadınlarımız kendi aralarında un ve yağ toplayarak köy meydanında sac üzerinde pişirdikleri gözlemeleri halka yağmur adağı olarak dağıtmaktadırlar. Bu güzel geleneği yıllardan beri yaşatan ve saatlerce hamur açıp, gözleme pişiren hayırsever kadınlarımızdan Allah razı olsun" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA