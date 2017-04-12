Sempozyumlarda yapılan sunumlarla, fethin teorik olarak felsefesini ortaya koymak, Osmanlı Padişahlarını ve dönemlerini alanında uzman tarihçilerden dinlemek amaçlanırken, sonrasında sunumların kitaplaştırılması önemli bir tarihi vesika olarak ölümsüzleştiriliyor.

Bursa'ya Külliyat Kazandırıldı

Osman Gazi'den II. Bayezid ve Dönemi'ne kadar Osmanlı Sultanlarını ve dönemlerini her yönü ile tanıma ve tanıtma imkanı bulunurken, bugüne kadar yapılan sempozyumlar ile 16 kitaptan oluşan bir külliyat meydana geldi. Her yıl sempozyumlara 15-20 farklı üniversiteden konusunda uzman öğretim üyeleri, eserleri ve sunumları ile katıldı.

Köylerin Tarihi Gün Yüzüne Çıktı

Osmangazi Belediyesi, köy şenlikleri için oluşturulan köy kitapları ile de köylerin kültürünü, geleneklerini yaşatıyor ve kayıt altına alıyor. Bu çalışmaları, Bursa Araştırmaları Vakfı ile birlikte gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, 'Bizim Köy' projesi çerçevesinde yayınladığı kitaplarla köylerin tarihini gün yüzüne çıkarttı. Kitap oluşturma aşamasında köylere ilişkin Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki tüm köy bilgileri belediye tarafından satın alınarak değerlendirilirken, köylülerden temin edilen fotoğraflar da o köylerin görsel tarihini korumak ve geleceğe taşımak adına kitapta yer alıyor.

29 Köyün Tarihi Kayıt Altına Alındı

Çalışmaların en önemli bölümünü, köylülerle yapılan birebir sözlü tarih çalışması oluşturuyor. Somut olmayan kültürel mirasın kayıt altına alınarak korunması ve gelecek nesillere taşınması için köylüler ile yapılan söyleşiler büyük önem taşıyor. Fetih Şenlikleri kapsamında her yıl, iki köyün tarihinin kayıt altına alınıp kitap haline getirildiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Köy şenliğini, köy düğünlerini icra ederek o köylerimizle birlikte oluyoruz. O köylerimizin tarihteki yaşantılarını kültürlerini bugüne aktarıp geleceğe taşıyoruz. Köylerimizin tarihi yönünü inceleyerek köylerimizle ilgili bir kitap yayını hayata geçiriyoruz. Her yıl 2 tane eser ortaya çıkmış oluyor. Bugüne kadar 29 köyün tarihi kayıt altına alındı" dedi.