Köylerin Bekçi Köpekleri

Ağrı Dağı eteklerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, kangal ve çoban köpekleri yetiştiriyor. Köpekler, Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan ve kış aylarında yiyecek bulmak için köylere kadar inen kurt, ayı, tilki, çakal ve domuz gibi vahşi hayvanlarla mücadelede kullanılıyor.



Çiftlik köyünden Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, neredeyse her hanede en az bir çoban köpeği beslendiğini söyledi. Çoban köpeklerinin birçok vahşi hayvanla ölümüne mücadele ettiğini belirten Demir, "Köpeklerimizi zorlu kış koşullarına göre yetiştiriyoruz. Kendilerinden çok daha büyük hayvanlarla mücadele edebilecek güçteler. Köyde herkes hayvancılıkla uğraşıyor. Özellikle küçükbaş ve kümes hayvanları kışın vahşi hayvanların saldırısına uğruyor.. Köpeklerimiz olmazsa hayvanlarımızı kaybeder dolayısıyla geçimimizi sağlayamayız." dedi.





Toplamda 6 çoban ve kangal köpeği yetiştirdiklerini belirten İdris Demir ise özellikle yaylalarda köpeklerin çok işe yaradığını söyledi. Demir, "Köyün neredeyse tamamı hayvancılıkla uğraşıyor. Köpeklerimiz, hayvanlarımızın bulunduğu ahırları, kümesleri vahşi hayvanlara karşı koruyor. Hatta evlerimizi bile hırsızlara karşı savunuyor. Ayrıca burada yaylalar çok tehlikelidir. Birçok yırtıcı hayvan karşınıza çıkabilir. Bizi ve hayvanlarımızı koruması için köpeklerimizi de yanımızda yaylalara çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.