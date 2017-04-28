Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde Encümen Seçimleri Yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlar arasından 2017 yılında görev yapacak encümen üyelerinin seçimi yapıldı.



Kdz. Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği 2017 yılı olağan toplantısı, Kaymakam Nazım Madenoğlu başkanlığında Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda konuşan Kaymakam Madenoğlu yapılacak seçimlerde sadece kazananın olacağını, kaybedenin ise olmayacağını söyledi. Madenoğlu, "Büyük bir olgunlukla oy kullanma işlemi tamamlandı. Yeni görev alacak arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İnanıyoruz ki önceki komisyonumuzda olduğu gibi bu komisyonumuz da ilçemiz için güzel hizmetler yapacaktır. Bu bir seçimdir, seçimde daima kazanan ve kaybeden olacaktır. Ama bizim bu seçimimizde kazanan vardır, kaybeden yoktur. Kazanan bizim ilçemiz ve köyleridir" dedi.



Encümen üyeliği için İl Genel Meclis Üyeleri Rıfkı Gültekin, Ayhan Taşdelen, Ali Tarakçı ve Kazım Beceren aday olurken, Muhtarlardan ise Pembeciler Köyü Muhtarı Mustafa Kocabıyık, Hasankahyalar Köyü Muhtarı Fahri Demircan, Dedeler Köyü Muhtarı Durdu Acar ve Ortaköy Köyü Muhtarı Erol Özsoy aday oldu. Seçimler sonucunda İl Genel Meclis Üyeleri Ayhan Taşdalen ve Kazım Beceren ile Muhtarlardan Mustafa Kocabıyık ve Erol Özsoy encümen üyesi olarak seçildi.



Gizli oy açık sayım esasına göre yapılan seçimde İl Genel Meclis Üyeleri'nden Ayhan Taşdelen 57 oy, Kazım Beceren 51 oy, Muhtarlardan Mustafa Kocabıyık 57 oy, Erol Özsoy 52 oy aldı. - ZONGULDAK