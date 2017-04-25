Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Sonuçları

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, köylere içme suyu depo inşaatı, çimento alımı ve köy futbol sahası düzenleme ihalelerinin tamamlandığını bildirdi.



Birlikten yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde kaymakamlık toplantı salonunda yapılan ihalelerin ardından kazanan firmaların belirlendiği ifade edildi.



Açıklamada, Sücüllü köyü içme suyu inşaatı yapım işi 235 bin lirayla Demir İnşaat ve Taahhüt, 40 bin torba çimento alımı işi 275 bin lirayla Bartın Çimento Sanayi, Sücüllü köyü futbol sahası düzenlemesi 17 bin lirayla Zemin Mühendislik firmalarının kazandığı kaydedildi.