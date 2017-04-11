Köylere Güvenli ve Sağlam Beton Yollar Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerdeki yol bölümlerinde beton yol çalışmalarına başladı.



Uygulanması kolay ve düşük maliyetli olan beton yollar, kırsal kesimlerde ve yüksek rakımlı bölgelerde sıkça kullanılmaya başlandı. Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri hava koşullarının uygun seyretmesiyle beton yol çalışmalarına hız verdi.



Başiskele bölgesinde çalışma yapan ekipler, Yuvacık Barajı'nın doğusunda kuzey-güney yönlü uzanan Çataldere yolunda beton yol uygulaması yapıyor. İki etap halinde uygulanacak çalışma kapsamında birinci etabın 400 metrelik kısmında beton dökümü tamamlandı. Geri kalan kısmın da tamamlanmasının ardından 2400 metelik ikinci etap çalışmaları başlayacak. Birinci etapta toplam bin 600 metreküp beton kullanılacak.



Çataldere yolu, kuzeyde Poyraz Sokak ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden Doğantepe'ye ulaşım sağlarken güneyde Camidüzü ve Serinlik mahallelerini birbirine bağlıyor. - KOCAELİ