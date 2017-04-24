Köylerdeki Çocuklar İçin Gezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen tarih ve kültür bilinci gezilerine Oğuzeli ve Araban ilçeleri ile köylerden öğrenciler katıldı.



Oğuzeli ve Araban merkezden, Yazılı Köyü, Dokuzyol Köyü, Doğanpınar, Yeşildere, Çaybaşı, Körkün, Sarıtepe, Elif, Hisar, Gökçepayam, Fakıl köylerinden, merkez ilçelere bağlı Yayıktaş, Sırasöğüt, Karaburç köylerinden Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla alınan 10-14 yaşlarındaki bin 418 çocuk, Gaziantep Kalesi, Bey Mahallesi, müzeler, kültür yolu, gezegenevini gezme fırsatı buldu.



İlk kez Gaziantep'i gezme fırsatı yakalayan çocuklar, güzel bir gün geçirdi.



Bu arada mayıs ayında da Nizip ve Yavuzeli ilçelerine bağlı köylerdeki çocuklar, tarih ve kültür bilinci gezilerine katılacak.