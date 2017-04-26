Köylerde Temizlik Çalışması

Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından organize edilen 'Toplum Yararına Çalışma Projesi' kapsamında Lapseki'nin köylerinde çevre temizliği çalışmaları başlatıldı.



Konu hakkında bilgi veren Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin,"Yapılan proje kapsamında ilçe nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturan 7 büyük köy merkezinde devamlı olarak temizliğin sağlanması ve özellikle sahil şeridinde turizmin önem arz ettiği köylerimizde gün boyu temizlik yapılması planlandı. Altı ay süresinde haftanın 5 günü sabah 08.00 ila 17.00 saatleri arasında İŞKUR tarafından belirlenen elemanlar ellerinde temizlik araçlarıyla köylerde hizmet yapacak." dedi.



Lapseki'nin Yenice köyünde başlayan çalışmalar kapsamında gün boyunca çevre temizliği görevli personeller tarafından sağlanıyor. - ÇANAKKALE