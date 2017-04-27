Köye Dönüşte Yaş Kriteri Kaldırılmalı'
TESK Başkanı Palandöken, "Azalan köy nüfusunu canlandırmak, tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen köye dönüş projelerinin yaş kriterleri yeniden gözden geçirilmeli" dedi.
TESK Başkanı Palandöken, "Azalan köy nüfusunu canlandırmak, tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen köye dönüş projelerinin yaş kriterleri yeniden gözden geçirilmeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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