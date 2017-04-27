Köye Dönüş Projelerinde Yaş Kriterleri Gözden Geçirilmeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, azalan köy nüfusunu canlandırmak, tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen köye dönüş projelerinin yaş kriterlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.



Palandöken, yazılı açıklamasında, son yıllarda azalan köy nüfuslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Köy ve beldelerde yaşayan nüfusun gittikçe azaldığını vurgulayan Palandöken, bunun tarımsal üretimde düşüşe yol açtığına dikkati çekti.



Palandöken, köye geri dönüşü sağlamak için atılan adımlara değinerek, "Azalan köy nüfusunu canlandırmak, tarımsal faaliyetlere hız kazandırmak ve ekonomiye katkıda bulunmak adına gerçekleştirilen köye dönüş projelerinin yaş kriterleri yeniden gözden geçirilmeli. Örneğin Milli Tarım Projesi'nde 30, Genç Çiftçilere Hibe Desteği Projesi'nde 27 olan yaş sınırı köyüne geri dönmek, tarım ve hayvancılığa devam etmek isteyen çoğu vatandaşın önünde bir engel. Bu projelerin başarıya ulaşması için yaş sınırının mutlaka kaldırılması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Aile besiciliğinin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Palandöken, söz konusu besiciliğin, teşvik mekanizmalarıyla tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı.