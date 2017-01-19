Köydes Toplantısı Yapıldı

KÖYDES toplantısı Vali Mehmet Aktaş Başkanlığında yapıldı.



KÖYDES Projesi kapsamında yapımına ihtiyaç duyulan asfalt, stabilize köprü, isale ve şebeke yapımı, içme suyu depo fosseptik kanalizasyon, damlama sulama tesisi yapımı ve/veya onarımı gibi imalatların proje maliyetlerinin hazırlanarak önceliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantı Vali Mehmet Aktaş Başkanlığında yapıldı.



Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra İlçe Kaymakamları, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Encümen Üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ve ilgili şube müdürleri katıldı.



2017 yılı KÖYDES Projesi kapsamında Merkez ve İlçe Köylerinde uygulanacak projeler ve öncelik sıraları belirlenmesi ile birlikte yapılacak olan çalışmalarda izlenecek olan yolların görüşülmesi ile toplantı sona erdi. - KARABÜK