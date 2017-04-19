Köydes İçin 39 Milyon 782 Lira Ödenek Ayrıldı

Yüksek Planlanma Kurulunun kararınca Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Sivas'a 39 milyon 782 bin 273 lira ödenek tahsis edildi.



İl Tahsisat Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantı neticesinde, ilçeler ve sektörler bazında hedeflenen iş miktarları belirlenerek projeler karara bağlandı. 2017 yılında KÖYDES kapsamında 157 adet köy yolu, 148 adet içme suyu ve 3 adet atık su projelerinin planları, bakanlık tarafından onaylandı. Planlanan KÖYDES projeleri kapsamında Sivas'ın köy yollarına ayrılan ödenek 16 milyon 875 bin 881 lira, içme suları projelerine ayrılan ödenek 9 milyon 754 bin 314 lira, atık su işlerine ayrılan ödenek 895 milyon 860 lira ve ortak alımlara ayrılan ödenek ise 12 milyon 256 bin 218 lira olarak belirlendi.



2017 yılı KÖYDES kapsamında köy yollarında uygulanacak olan 126 köye kilitli parke döşenmesi işi için 227 bin 460 metre kare alan belirlenmiş ve bu projeler için de 5 milyon 623 bin 659 lira ödenek ayrıldı. 20 farklı projede 128.8 kilometre yolda asfalt sathi kaplama işi için ise 10 milyon 333 bin 122 lira ayrılması kararlaştırıldı. 2 ayrı proje olan 13 kilometre stabilize kaplama işi için de 453 bin 100 TL ödenek ayrıldı. Planlanan 10 adet sanat yapısına ayrılan ödenek ise 466 bin lira olarak belirlendi. Bu kapsamda köy yolları projelerinden 29 bin 248 vatandaşın faydalanması beklenmektedir. - SİVAS