Şırnak'ta kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İl merkezine 30 kilometre mesafedeki Başağaç köyünde ikamet eden 2 yaşındaki Leyla Anık, yüksek ateş sonucu fenalaştı. Ailenin müdahalesine rağmen çocuğun ateşi düşmeyince durum 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletildi.
Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 30 kilometrelik yolu tipi nedeniyle zor şartlar altında açan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından paletli ambulansla köye ulaşmayı başardı.
Kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Köyde Rahatsızlanan Çocuğun İmdadına Paletli Ambulans Yetişti
Şırnak'ta kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
Şırnak'ta kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı köyde rahatsızlanan 2 yaşındaki çocuk, kar paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.