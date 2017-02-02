Köyde Mahsur Kalan Hamilenin Yardımına Mehmetçik Koştu

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile Göltem Altay, Mehmetçik tarafından helikopter ile Van'daki hastaneye yetiştirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Döşkaya köyünde 4 aylık hamile Altay'ın rahatsızlanması üzerine, yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Yolu kar ve tipi nedeniyle kapalı köye ulaşım sağlanamayınca Ağrı Valiliği, durumu Van Valiliğine bildirdi.



Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri, hava koşullarının kötü olması nedeniyle köye inemeyerek geri döndü.



Ardından Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığından yardım istendi.



Hemen harekete geçen jandarma helikopter uçuş ekibi, zorlu hava koşullarına rağmen Döşkaya köyüne ulaştı.



Sağlık ekipleri ve vatandaşlarca helikoptere taşınan Altay, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürüldü.



Altay'ın buradaki tedavisi sürüyor.