Köyde Kaybolan Zihinsel Engelli Genç Aranıyor

TOKAT'ın Erbaa İlçesinde 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Alıcı'yı bulunması için çalışma başlatıldı.



İlçeye 44 kilometre uzaklıktaki Kuzköy'de Ceyhan-Veysel Alıcı çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan zihinsel engelli Mehmet Alıcı, 6 Ocak'ta ortadan kayboldu. En son köy camisinin çevresinde görülen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Alıcı'nın bulunması için güvenlik güçlerinden yardım istendi. Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda kayıp genç aranıyor.



- Tokat