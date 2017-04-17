Köyde 30 Seçmenin Tamamı 'Evet' Dedi

BOLU'nun Seben İlçesi'ne bağlı Korucuk Köyü'nde Anayasa referandumunda oy kullanan 30 seçmenin hepsi 'evet' oyu verdi.



31 seçmenin bulunduğu Seben'in Korucuk Köyü'nde Anayasa referandumu için kurulan sandıkta 30 seçmen oy kullandı. Seçmenlerin tümü 'evet' oyu verirken, 'hayır' oyu ve geçersiz oy çıkmadı.



CEZAEVİNDE 'HAYIR' ÇIKTI



492'si FETÖ tutuklusu 663 mahkumun bulunduğu Kuruçay mevkisindeki T Tipi Cezaevi'nde kurulan sandıklardan ise 508 'hayır' oyu, 101 de 'evet' oyu çıktı. 54 oy ise geçersiz sayıldı.



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