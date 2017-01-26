Köyceğiz Fakültesine Kavuşuyor

Köyceğiz Toparlar Mahallesindeki TOKİ konut alanında Fakülte ve Yüksek Okul yapımı için anlaşma sağlandı.



Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada"Köyceğizde Fakülte ve Yüksekokul binalarının yapımı için yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuçlanmıştır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur Harmandar, AK Parti Milletvekillerimiz Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ile birlikte Ankara'da TOKİ idaresi Başkanı Mehmet Ergün Turan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Toparlar Mahallemizdeki TOKİ konut alanının içerisinde Fakülte ve Yüksekokul yerleşkesinin yapılmasına karar verilmiş ve 6 Milyon TL lik yatırım sözleşmesi imzalanmıştır. Fakülte ve Yüksekokul binalarının yapımına TOKİ konutları ile birlikte başlanacaktır. Köyceğiz'imize hayırlı olmasını dilerken tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA