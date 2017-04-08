Köyceğiz'de Şehitler İçin Hayır Yapıldı

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, şehit polisler için Merkez Hacıbey Camisinde mevlit okuttu. Lokma ikramı yaptı.



Programa; Köyceğiz Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Kaptan, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Şahin, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Mevlidin ardından şehitler için dualar edildi. Vatandaşlara lokma ikram edildi.



Etkinliklerin 10 Nisan Pazartesi günü Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile devam edeceği bildirildi. - MUĞLA