Köyceğiz'de Şehit Yakınları ve Gaziler İçin Tekne Turu

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri şehit yakınları ve gaziler için tekne turu düzenledi.



Denizcilik ve Gezi kulübü öğrencileri tarafından planlanan toplum hizmeti kapsamında, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından tespit edilen şehit yakınları ve gaziler Köyceğiz'den alınarak, Sultaniye Kaplıcalarına götürüldü.



Dalyan Kanalı'nda Kaya Mezarlarnıı ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler, son olarak şehir turu yaparak çay ve kahve molası verdi.



Gaz Nedayi Aydın, "güzel bir gün geçirdik. Öğrencilerimizin bu etkinliği düzenleyip bize hizmet etmeleri, bizleri onurlandırdı. Bu güzel günü bizlere yaşatan başta okul müdürü Cafer Binici, Sosyal Hizmet Merkezi müdürü Ümmüşen Orhan ve emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" dedi.



Okul müdürü Cafer Binici ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kulüp öğrencilerine, öğretmenlerine ve Köyceğiz Sosyal Hizmetler Müdürü Ümmüşen Orhan'a teşekkür etti. Binici, bu tür faaliyetlerin öğrencilere yardımlaşma duygusu, vatan sevgisi ve milli bilincin kazandırılmasında önemli olduğunu belirtti. - MUĞLA