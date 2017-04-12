Köyceğiz'de 19 Aylık Bebek Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde havuza düşen 19 aylık bebek boğulma tehlikesi geçirdi. Helikopterle Isparta'ya sevk edilen çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de annesi işte olduğu için anneannesi Emine Beşer'in baktığı 19 aylık Enis Poyraz Işık, oyun oynadığı sırada evin havuzuna düştü.



Torununun gözden kaybolduğunu fark eden anneanne Beşer, küçük çocuğu bahçedeki su dolu havuzda buldu.



Torununu havuzdan çıkaran anneanne, 112 Acil Sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri çocuğu ambulansla önce Köyceğiz Devlet Hastanesine, ardından da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



19 aylık bebek, daha sonra helikopterle Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.



Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA