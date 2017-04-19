Köy Yumurtasıyla Aldıkları Biletle Film İzlediler

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde köy okulu öğrencileri, ilk kez gittikleri sinemada 1 yumurta karşılığında aldıkları biletle çizgi film izledi.



Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencileri Halime Darçın, Eslem Yılmaz, Sena Sönmezel, Fatmanur Kuyumcu, Sergen Renkli, Ayhan Mete Baygeldi, Betül Şahin, Büşra Başak ve Gülay Esen, öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Şule Kösem koordinatörlüğünde topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında Kaymaklar Köyü Hacullu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çocuklara eşofman takımı ve oyuncak hediye eden gençler, ardından 1'nci ve 4'üncü sınıfta eğitim gören öğrencileri minibüse bindirerek film izleyecekleri sinema salonuna götürdü. 14 öğrenci, yanlarında getirdikleri yumurtaları sinemadaki görevliye vererek biletleri aldıktan sonra salona girdi. İlk kez bir çizgi filmi sinemada izleyecek olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklara patlamış mısır dağıtıldı.



Üniversite öğrencisi Eslem Yılmaz, proje kapsamında çocukları 1 köy yumurtası karşılığında sinema ile buluşturduklarını söyledi. Çocukları ilk kez sinemayla tanıştırmaktan mutlu olduklarını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:



"Bir köy okulu seçerek buradaki çocukları mutlu etmek istedik. Çocuklar sinemaya gelirken 1 köy yumurtası getirdi. Bizler sinemadaki görevlilere vererek biletlerimizi aldık. Öğrenciler ilk defa sinemaya gelerek film izlediler. İçlerinde ve gözlerinde inanılmaz sevinç, değişik bir his vardı. Bizde onlarla birlikte olmaktan mutlu olduk."



- Zonguldak