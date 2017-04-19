Köy Yumurtası Karşılığında İlk Kez Sinema da Film İzlediler

Zonguldak'ta köy ilkokulunda öğrenim gören çocuklar, üniversite öğrencilerinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapmasında köyü yumurtası karşılığında hayatlarında ilk kez sinema salonuyla tanıştılar.



Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi (EEF) Sınıf öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapmasında Kaymaklar Köyü İlkokulu'nda eğitim öğrenim gören öğrencileri bir köy yumurtası karşılığında sinemada film izlettirdi. EEF Sınıf öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3. sınıf öğrencileri Halime Darçın, Eslem Yılmaz, Sena Sönmezel, Fatmanur Kuyumcu, Sergen Renkli, Ayhan Mete Baygeldi, Betül Şahin, Büşra Başak ve Gülay Esen, Koordinatör öğretim görevlisi Yard. Doç. Şule Kösem önderliğinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında köy okulunda okuyan öğrencileri bir köy yumurtası karşılığında sinemaya getirdi. Proje kapsamında üniversite öğrencileri ayrıca Kaymaklar Köyü Hacullu İlköğretim okulu birleştirilmiş sınıfına kitaplık kazandırarak minik kardeşlerine kıyafet, eşofman takımı, oyuncaklar hediye ettiler.



Hayatlarında hiç sinemada filmi izlemeyen 14 ilkokul öğrencisi, servisle okullarından alınarak bir AVM'deki sinemaya getirildi. Yanlarında getirdikleri köy yumurtalarını sinema görevlisine teslim eden minik öğrenciler, 3 boyutlu gözlüklerini alarak sinemaya girdi. Sinema görevlileri tarafından kendilerine ikram edilen patlamış mısırı yiyerek 3 boyutlu gözlükle ilk kez sinemada film izleyen öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.



Sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında bilgi veren proje sorumlusu üniversite öğrencisi Eslem Yılmaz, "Bugün topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında bu sene ki konumu 'Çocuk' temalıydı. Bizlerde 23 Nisan sebebiyle bir köy okulu seçerek buradaki çocukları mutlu etmek istedik. Çocuklar sinemaya gelirken bir adet köy yumurtası getirdi. Bizler sinemada ki görevlilere vererek biletlerimizi aldık" dedi.



EEF Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden Halime Darçın, öğrencilerin ilk defa sinemaya geldiklerini belirterek, onların sevinçleri ile çok mutlu olduklarını ifade etti. EEF Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencileri sinema sonrası minik öğrenciler ile yemek yiyerek okullarına uğurladı. - ZONGULDAK