Köy Okulundan 15 Temmuz Temalı Takvim

Sivas merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınarı İlk ve Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz Temalı takvim bastırdı.



Okul Müdürü Numan Kantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilimsel ve kültürel alanda bir çok çalışma yaptıklarını söyledi.



Öncelikli hedefleri arasında vatansever bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Kantar, ülkenin bölünmez bütünlüğünün tehdit edilmesine 15 Temmuz darbe çalışmalarıyla şahit olduklarını belirtti.



Kantar, bu yıl ki takvim çalımlarında 15 Temmuz'u konu aldıklarını dile getirerek, "Okulumuz adına bastırdığımız takvimleri, 'Toprak, uğrunda ölen varsa vatandır' sözünden yola çıkarak bu aziz vatan için canını veren tüm şehitlerimiz 15 Temmuz şehitlerimiz ve canını ortaya koymaktan çekinmeyen tüm gazilerimiz anısına yaptırdık." dedi.