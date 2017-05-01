Köy Okulunda 4006 Tübitak Fuarı

Iğdır merkeze bağlı Özdemir Köyü Ortaokulunda, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.



Fuara, Iğdır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Gelal, Şube Müdürü Cabbar Turan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Ahmet Gelal, öğrenciler açısından çok önemli bir fuar olduğunu belirtti. Gelal, "Öğrencilerimizin ufkunu açıyor, güzel çalışmalar ortaya çıkıyor ve hayal etmeyi geliştiriyor. Özdemir Ortaokulunda ki öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Güzel eserler ve çalışmalar ortaya koymuşlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Özdemir Ortaokulu Müdürü Ferdi Maral ise "Yıl boyunca yaptıkları çalışmaları şu anda bilim fuarımızda sergiliyoruz. TÜBİTAK desteğiyle hazırladığımız bilim fuarımızda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük emek harcadılar. Öğrencilerimiz, öğretim programları ve kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde, çeşitli alanlarda toplam 10 projeyi, danışman öğretmenlerin nezaretinde, özverili çalışmaları sonucunda ortaya koydular. Öğretmen arkadaşlarımıza ve tüm öğrencilerimize verdikleri emek için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - IĞDIR