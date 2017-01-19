Köy Okuluna Teknoloji Sınıfı Kuruldu

Yozgat Valiliğinde bulunan ihtiyaç fazlası bilgisayarlarla Bişek Köyü Şehit Adem Kocadağ İlk ve Ortaokulunda teknoloji sınıfı oluşturuldu.



Okulu ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, teknoloji sınıfını hizmete açıp öğrencilerle sohbet etti.



Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Yurtnaç, öğrencilerin derslerinde daha başarılı olmaları, her öğrencinin teknoloji aracılığıyla bilgiye hızlı ve kolay ulaşması, değişen teknolojiyi daha yakından takip etmeleri, bilgisayarlı okullarda eğitim gören diğer öğrencilerden geri kalmamaları gerektiğini söyledi.



Vilayette bulunan ihtiyaç fazlası bilgisayarlarla köy okulunda bir sınıf oluşturduklarını dile getiren Vali Yurtnaç, "Kamu kurumlarının elinde oldukça fazla imkan var. Buradaki okullarımıza hem eşya konusunda, hem bu tür cihazlar konusunda oldukça fazla şeyler yaparız diye düşünüyorum. Bu teknoloji sınıfı için hiç para harcamadık. Kurumlarda ihtiyaç fazlası bilgisayarlar vardı, onları aldık çocuklarımızın eğitimi amacıyla kullanıyoruz. Çocuklarımız da buna çok sevindiler. Ben inanıyorum ki bu bilgisayar sınıfı sayesinde öğrencilerimizin eğitimi daha iyi hale gelecektir." dedi.



Yurtnaç, kamu kurumlarının deposunda bulunan malzemeleri kaderine terk etmeyip değerlendireceklerini ifade ederek şunları kaydetti:





"Sadece konuyu bilgisayarla kısıtlamamak lazım. Kamunun elinde, deposunda kullanmadığı fazla ne varsa sıradan, masadan tutun ki perdesine kadar bunları çıkartıp kullanıma kazandıracağız. Bunlar bu ülkenin malı, bu ülkenin bütçesi ile alınmış bir mal. Bunları kamunun ortak kullanımına açacağız."



Okullarına teknoloji sınıfı kurulmasına sevinen öğrenciler Vali Yurtnaç'a teşekkür etti.



Yurtnaç, ayrıca, okulun kütüphanesine Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinden oluşan kitap hediye etti.



Okul ziyaretine Vali Kemal Yurtnaç'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım ve Mili Eğitim Müdürü Saim Kuş katıldı.