Köy okulu çocukları 23 Nisanı 5 yıldızlı otelde kutladı



ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı.

Serik'in Pınarcık Mahallesi ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı. Belek Turizm Merkezi'nde faaliyet gösteren Calista Luxury Otel, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Pınarcık'ta eğitim gören 150 ilkokul ve ortaokul öğrencisini ağırladı. Otel bahçesinde kurulan oyun parkında otelin animasyon ekibi eşliğinde eğlenen çocuklar, zıp zıplarda eğlendi, dans ettiler ve futbol oynadılar.

Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ ve ekibinin hazır bulunduğu kutlama programına Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ve Serik Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan da katıldı.