Köy Okullarındaki Öğrenciler Tiyatroyla Tanışıyor

Bitlis Belediyesi tiyatro ekibi, köy okullarına giderek gösteri sunuyor.



Tiyatro ekibinin "Tiyatrosuz Çocuk Kalmasın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında köy okullarında sahnelenen oyunlara öğrenciler ilgi gösteriyor.



İlk olarak Kavakdibi, Üçkardeş Köyü ve Nadir Ertan Uygun ilkokullarında sahnelenen Hacivat Karagöz oyununu izleyen çocuklar, neşeli bir gün geçirdi.



Ekip, gittiği okullarda oyununu sahneledikten sonra çocuklara kırtasiye malzemesi, hikaye kitabı ve oyuncak da dağıtıyor.