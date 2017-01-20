Köy Okullarına Kütüphane Kuracaklar

SELİM BOSTANCI - Zonguldak'ta iki üniversite öğrencisi, Diyarbakır'da görev yapan öğretmen arkadaşlarının okuluna kütüphane kurmak amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında, 50'yi aşkın ilden aldıkları destekle 6 binden fazla kitap topladı.



Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (BEÜ) mezun olmasının ardından, Ergani ilçesi Hanköy Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak göreve başlayan Abdullah Ekin, üniversitedeki arkadaşlarıyla görüşerek, kampanya ile kütüphane oluşturmak istediğini belirtti.



Bunun üzerine BEÜ'de okuyan Burak Yetkiner ve Anıl Barış Özgül, sosyal medyadan "1 Dakikanı Ayırır Mısın?" sloganıyla 15 gün önce başlattıkları kampanya ile yurdun dört bir yanından 6 bini aşkın kitap topladı. Öğreniciler, evlerinde biriktirdikleri kitapları, köy okullarına kendi elleriyle teslim etmeyi hedefliyor.



İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yetkiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde görevli öğretmen arkadaşlarının okulunda kitap talebi üzerine kampanya başlattıklarını belirtti.



50'yi aşkın ilden 6 binin üzerinde kitap yardımı



Kampanyanın duyurulmasıyla yüzlerce kişinin kendileriyle irtibata geçtiğini, birçok lise ve üniversitenin de destek verdiğini anlatan Yetkiner, şöyle konuştu:



"Kampanyamız çok büyük ilgi gördü ve 50'yi aşkın ilden 6 binin üzerinde kitap yardımı oldu. Bu kadar ilgiyi beklemiyorduk. Amacımız daha çok üniversite çevresinde bir şeyler yapabilmekti ama özellikle sosyal medyada destekçilerimiz artınca doğal olarak kampanyamız tüm ülkeye yayılmış oldu. Bu da bizi hem şaşırttı, hem çok mutlu etti. İnsanlar, kitaplarla birlikte küçük kağıtlara yazdıkları duygulu mesajları da bizlere iletiyor. Genciyle, yaşlısıyla kampanyaya çok büyük ilgi var."



Yetkiner, arkadaşlarının görev yaptığı Hanköy Ortaokulu'nun ihtiyacı olan kitapları fazlasıyla karşıladıklarını aktararak, "Artık bölgedeki çevre okulların ihtiyaçlarını da karşılayacak hale geldik. Mart ayına kadar sürecek kampanya ile 20 bin kitap toplamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.



Diğer köy okullarına da yardım edecekler



Aynı bölümde okuyan Anıl Barış Özgül de köy okullarında ihtiyaç duyan öğrencilere kütüphane açabilmek için başlattıkları kampanyaya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.



Ülkenin zor zamanlardan geçtiği şu günlerde, bir nebze de olsa gündem değiştirmek ve köy okullarındaki kardeşlerine el uzatmak istediklerini kaydeden Özgül, "İlk etapta Han Ortaokulu'na bir kütüphane açmak istiyoruz. Destekler gerçekten büyük bir artış gösterdiği için çevredeki diğer köy okullarına da yardım yapmayı düşünüyoruz. Sadece kitap değil, okul öncesi eğitim setlerini de kabul ediyoruz. Kitapların teslimatını da Diyarbakır'a giderek, kendi ellerimizle yapacağız." ifadesini kullandı.