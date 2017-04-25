Köy Okullarına "Gönüllü Gençlik" Dokunuşu

DURMUŞ GENÇ - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri sosyal aktivite ve sportif çalışmaların yanı sıra merkeze uzak kırsal mahallelerdeki köy okullarının boya, badana ve tadilat işlerini yapıyor.



Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde, aralarında lise ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu gönüllü gençler, köy okullarını güzelleştirmek için çalışma yürütüyor.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde bin 500'e yakın gönüllünün spor, sanat ve çeşitli sosyal aktivitelerle çocuklarla bir araya geldiğini söyledi.



Gönüllülerin birçok sosyal projeye imza attığını belirten Öçalmaz, çalışmaların vatandaşlar tarafından da takdir topladığını dile getirdi. Öçalmaz, Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllülerinden İrfan Bircan koordinatörlüğünde başlatılan Lise Beyin Takımı Projesi ile kent merkezine uzak ve bina durumu iyi olmayan okullarda da çalışma yürütüldüğünü aktardı.



Gönüllü gençlerin bu bağlamda son 2 ayda kırsal mahallelerdeki okullarda tadilat ve boyama etkinliği gerçekleştirerek köy okullarındaki öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını anlatan Öçalmaz, şunları belirtti:



"Gönüllülerimiz Milas Sakarkaya İlk ve Ortaokulu, Menteşe Yeşilyurt İlkokulu, Menteşe Çiftlik İlk ve Ortaokulu, Menteşe Denizova İlköğretim Okulunda faaliyetler düzenledi. Gönüllü gençlerimiz hem okulun sportif ihtiyaçlarını karşılıyor hem de okulun içini ve dışını boyayarak okulları güzelleştiriyor."



Proje 5 yıldır yürütülüyor



Proje koordinatörü İrfan Bircan, 5 yıldır Muğla ve ilçelerinde çalışma yürüttüklerini, özellikle kırsal mahallelerdeki okulların güzelleştirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi için çalıştıklarını dile getirdi.



Bu yıl 5 köy okulunda çalışma yapmayı planladıklarını belirten Bircan, "Çiftlik Ortaokulunda gönüllülerimizle duvar boyama ve çeşitli etkinlikler yaptık. Okulun ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Okulun bahçe duvarlarına da çeşitli figürler çizdik. Tüm bunları gönüllü gençlerimizle yaptık. Arkadaşlarımız buradaki çocuklarla sportif faaliyetler yaptı." dedi.



Gönüllü gençlerden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Aziz Çınar, her yıl özel gün ve haftalarda belirli projeler düzenlediklerini söyledi.



Topluluktaki öğrencilerin tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya geldiğini vurgulayan Çınar, "Proje kapsamında hem okulu boyayıp güzelleştiriyoruz hem de çocuklarla oyunlar oynuyoruz. Onlara kıyafet ve çeşitli hediyeler götürüyoruz. Kütüphane oluşturuyoruz." diye konuştu.



Çınar, çalışmaları yürütürken kendilerinin de mutlu olduğunu anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:



"Biz bu projede kırsal mahallelerde eğitim gören çocukların mutlu olmalarını, eğlenmelerini amaçladık. Onlarla resim ve duvar boyama yaptık. Çeşitli figürler çizdik ve sportif oyunlar oynadık. Çocuklar mutlu olunca bizimde mutluluğumuz artıyor."



Gönüllü gençlerle boyama etkinliği yapan çocuklar da okullarının yeni görünüme kavuşmasından mutlu olduklarını ifade etti.