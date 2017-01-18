Köy Okullarına Destek Ekibi'nden, Göçeri İlkokulu'na Yardım

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Göçeri Köyü İlkokulu'na yaptıkları yardımlar ile diğer öğrencilere örnek oluyor.



Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan 'Köy Okullarına Destek Ekibi'nin düzenlemiş olduğu yardım programına Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Tümer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Yilanli, Göçeri İlkokulu Müdürü Şenel Alptekin ve öğrenciler katıldı.



Aydın'da okuyan üniversite öğrencileri köy okullarında okuyan öğrencilere yardım etmek amacıyla; aile, akraba, komşu, esnaf, dernekler ve çeşitli vakıflar ile irtibata geçerek yardım malzemesi talebinde bulundu. Üniversite öğrencileri topladıkları giyim ve kırtasiye gibi yardım malzemeleri ile köy okullarında öğrenim gören yoksul öğrencilere yardımda bulunuyor. Nakdi yardım kabul etmeyen üniversite öğrencileri, farklı illerde yaşayan öğrencilere yardım ederek doğu ve batı kültürü arasında bir gönül köprüsü kurmayı hedefliyor.



Farklı illerden gelen 8 arkadaşı ile bu hayırlı işe gönül koyduklarını belirten Köy Okullarına Destek Ekibi Üyesi Sümeyye Yağmur, "Biz buraya çocuklara yardım etmek için geldik. 2014 yılından itibaren bu yardımlara devam ediyoruz. Köy Okullarına Destek Ekibi olarak farklı bölgelerde bulunan köylere yardım ediyoruz. Adıyaman'da ilk olarak Narince İlkokulu'nda bir yardımda bulunduk. Bu köyümüzde bulunan öğrencilerimize de yardım etmek istedik. 300 kişilik giyim ve kırtasiye malzemesi ile bu köy okulumuza geldik. Farklı illerden olmak üzere toplam 8 bayan arkadaşımız ile bu hayırlı işe gönül koyduk. Sadece çocukların ihtiyaçları için gelmedik. Bölgeler arası zaman zaman görülen ön yargıyı da kırmayı amaçlıyoruz. Arkadaşlarımız burada köy halkı tarafından çok güzel ağırlandı. Batı ve doğu kültürünü arasında bir gönül köprüsü kurduğumuzu düşünüyoruz. Köy Okullarına Destek Ekibi olarak bu kampanyamıza devam edeceğiz. Bizim sıcak ortamda oturan büyüklerimiz için kış çok zor geçmiyor ama burada şu an üşüyen çocuklar için nisan çok geç geliyor. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bizim de maddi imkanımız pek iyi değil. Biz bu yardımları yakınlarımızdan, esnaflarımızdan, vakıflarımızdan ve derneklerimizden topladığımız malzemeler ile yapıyoruz. Kesinlikle para toplamadık. Hayırsever insanlarımızın destekleri ile buralara kadar gelebildik. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.



Kahta Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Tümer ise yapılan yardımlardan ötürü Köy Okullarına Destek Ekibini tebrik ederek, "Aydın'dan gelen öğrenci kardeşlerimiz çok güzel bir kampanya başlatmışlar. Yoksul öğrencilere giyim ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç olan yardımlarda bulundular. Allah kendilerinden razı olsun. Bu yardımlar Türkiye genelinde yapılırsa daha verimli olur. Diğer öğrencilerimizin de başlatacağı bu tür projelerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu kardeşlerimiz ilimiz dışından geldiler. Kendi istekleri ile ilçemize gelip yardımda bulundular. Vakıflarımızın, derneklerimizin ve iş adamlarımızın bu köylerimizde okuyan yoksul öğrencilerimize yardım etmelerini umut ediyoruz. Yapılan bu yardımların hayırsever vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.



Program, ekip üyelerinin öğrencilerle sohbet etmesinin ardından giyim ve kırtasiye malzemelerini takdim etmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN