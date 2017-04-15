Köy Öğrencilerini Sasalı'ya Götürüyorlar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Bengi Projesi kapsamında ilçenin kırsal mahallelerindeki anaokulu öğrencilerini İzmir'in Sasalı ilçesindeki hayvanat bahçesine götüreceği kararlaştırıldı.



'Annemle El Ele' projesi kapsamında İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na gidecek olan minik köylü çocukların ise heyecanlarının görülmeye değer olduğu belirtiliyor.



Düzenlenen günü birlik geziyle okul öncesi çağdaki ana sınıfı öğrencilere okul sevgisinin aşılanmasının amaçlandığını belirten Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, proje kapsamında köy anaokulu öğrencilerine yönelik gezileri sürdüreceklerinin müjdesini verdi. - BALIKESİR