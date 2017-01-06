Köy Muhtarı ve Ailesi, Sobadan Zehirlendi

Kastamonu'da Cide Kum Köy Muhtarı Mustafa Çar ile ailesi, sobadan çıkan zehirli gaz nedeniyle zehirlendi.



Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Kum Köy Muhtarı Mustafa Çar (46) ile eşi ve iki çocuğu, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Çar ve ailesi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Çar ve ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KASTAMONU