Köy Muhtarı İlçe Merkezinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Çiçekdağı İlçesi Akbıyıklı Köyü Muhtarı Ramazan Demir, ilçe merkezinde bıçaklanarak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre İlçe merkezinde 2 kişi ile tartıştığı bilgisine ulaşılan Muhtar Ramazan Demir, bıçaklandı.



Çevrede bulunanların hastaneye kaldırdığı Ramazan Demir kurtarılamazken polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderilen Demir'in cansız bedeni incelenecek.



İlçe Merkezinde yaşanan olayın ardından polis şüpheli 2 kişi üzerinde inceleme başlattı. - KIRŞEHİR