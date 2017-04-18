Köy Muhtarı Helikopter Kazasını Anlattı

Tunceli'de 12 kişinin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili Kocatepe Köy muhtarı Abidin Keskin yaşananları anlattı.



Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa bir süre sonra Kocatepe köyü yakınlarına düşen helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personel şehit oldu. Kocatepe köyü muhtarı Abidin Keskin, olay sonrası yaşananları anlattı. Helikopterin düştüğü mevkinin 2 bin 700 rakım yükseklikte olduğunu belirten Keskin, "Helikopterin düştüğü alan bize yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaydı. Biz ilk başta köydekilerle birlikte kaza yerine ulaşmaya çalıştık. İlk anda bir jandarma timiyle karşılaştık. Uzaktan helikopterin düştüğü yer görülüyordu. Helikopter tamamen kara saplamıştı sadece kuyruğu görünüyordu. Zaten ilk gördüğümüz an kimsenin enkazdan sağ çıkamayacağını anladık" dedi. - TUNCELİ