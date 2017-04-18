Köy muhtarı helikopter kazasını anlattı



TUNCELİ - Tunceli'de düşen ve 12 şehit verdiğimiz kazayla ilgili Kocatepe köy muhtarı Abidin Keskin yaşananları anlattı. Keskin, "Helikopter burun üstü kara gömülmüştü. Zaten ilk gördüğümüz an kimsenin enkazdan sağ çıkamayacağını anladık" dedi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinden havalandıktan kısa bir süre sonra Kocatepe köyü yakınlarına düşen helikopterdeki 7 polis, 1 hakim, 1 asker ve 3 personelin şehit oldu. Kocatepe köyü muhtarı Abidin Keskin, olay sonrası yaşananları anlattı. Helikopterin düştüğü mevkinin 2 bin 700 rakım yükseklikte olduğunu belirten Keskin, "Helikopterin düştüğü alan bize yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaydı. Biz ilk başta köydekilerle birlikte kaza yerine ulaşmaya çalıştık. İlk anda bir jandarma timiyle karşılaştık. Uzaktan helikopterin düştüğü yer görülüyordu. Helikopter tamamen kara saplamıştı sadece kuyruğu görünüyordu. Zaten ilk gördüğümüz an kimsenin enkazdan sağ çıkamayacağını anladık" dedi.