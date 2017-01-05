Köy Kahvesinde Cinayet

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.



Aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunduğu iddia edilen Cengiz T. (48) ile Turgut K. (38), Keşlik Mahallesi'nde köy kahvesinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Cengiz T, yanında bulunan tabanca ile Turgut K.'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralana4 çocuk babası Turgut K., kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Şüpheli Cengiz P. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA