Köy Enstitülerinin Kuruluşunun 77. Yılı
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi tarafından, köy enstitülerinin kuruluşunun 77. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi tarafından, köy enstitülerinin kuruluşunun 77. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi.
Bodrum Belediye Meydanı'nda, köy enstitülerinin kurulduğu dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in büstünün önünde düzenlenen etkinliğe, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ve bir grup öğrenci de katıldı.
Büstün çevresinin çiçeklerle donatılıp çeşitli kitapların sergilendiği etkinlikte, Hasan Ali Yücel anılarak Köy Enstitülerinin kuruluşu ve kapatılması ilgili bilgi verildi.
ÇYDD Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı yaptığı açıklamada, "Burada olmamızın çok önemli bir anlamı var. Köy enstitüleri, çocuklarımıza ve gençlerimize anlatacak güzel örneklerden biri." dedi.