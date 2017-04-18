Odunpazarı Belediye Başkanı AV. Kazım Kurt, Köy Enstitülerinin 77'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hasan Ali Yücel Parkı'nda düzenlenen yemeğe katıldı.



Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Eğit-Der ve Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği tarafından Gültepe'de bulunan Hasan Ali Yücel Parkı'nda Köy Enstitülerinin 77'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ayhan Türkseven, Eğit-Der Eskişehir Başkanı Emin Dağlı ve Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği Başkanı Hilal Güraslan'ın yanı süre Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, Eğit-Der ve Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği'nin yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.



Etkinlikte konuşan Başkan Kurt, konuşmasında 16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen referandum sonuçlarına değindi. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti:



"'Orda bir köy var uzakta/gitmesek de gelmesek de' dizeleri aslında bize o köylere gidip gelmemiz gerektiğini gösterdi. Türkiye'nin aydınlık, kentleşmiş bölgeleri bu anayasaya hayır dedi, ama Türkiye'nin köyleri evet dedi. Dolayısıyla Köy Enstitülerinin felsefesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Siz Vişnelik Mahallesinde istediğiniz kadar yüzde 70 oy çıkarın köylerde yoksanız, köylerde sizin yerinize başkaları varsa o zaman bu denge tutmuyor. Ama tutacak, önemli olan bu işe inanmaktır. Önemli olan kendine güvenmektir. Ben Türk Halkının çok farklı bir tablo çıkaracağına inanıyorum, umut ediyorum. Bu umudu bize Köy Enstitülü ozanlar, yazarlar aşıladı. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Keşke Türkiye'nin eğitim sistemi tekrar çağdaş, aydınlık ve batıcı bir yaklaşımla değerlendirilebilse. Şuanda kendimizi kandırmadan da hareket etmemiz lazım. Teslim ettiğimiz güç, çok büyük bir iktidar. Karşıda çok büyük bir güç oluştu. Bizler daha fazla çalışıp, en kısa zamanda bunu telafi etmeliyiz. Biz o doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siz bize yol göstermeye devam edin. Hepinize saygılar sunuyor, uzun ömürler diliyorum." - ESKİŞEHİR