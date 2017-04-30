Köy Enstitüleri'nin 77'nci Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

TÜRKİYE'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran ve halen tartışma konusu olan Köy Enstitüleri'nin 77'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'nın Elmadağ İlçesi'nde bulunan Hasanoğlan Mahallesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nden mezun olanlarla yakınları, sabah saatlerinde Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıl dönümünü kutlamak için yerleşkeye geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte eski mezunlar, çiçeklerle karşılandı.







Törende konuşan Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Mezunları Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci, köy enstitülerinin cumhuriyetin ışık kaynağı olduğunu vurguladı. Demirci, "Türkiye genelinde kurulan 21 köy enstitüleri birer eğitim fakültesi görevi gibi çalışmışlardır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi hiç bir üniversitede olmayan büyüklüğe sahiptir. Atıl durumda kalacaklarına biz diyoruz ki; Hasanoğlan Köy Enstitüsü Cumhuriyet tarihinin engin tarihi müzesi olsun, Sit alanı olsun, bir devlet üniversitesinin yerleşke alanı olsun diyerek bu isteklerimiz gerçekleşirse Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi yemyeşil bir cennet köşesi olur" diye konuştu.







Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Alper Akçam ise 1954 yılında kapatılan köy enstitülerinin tartışmaya açılarak, yeniden hayata geçirilmesini istedi.



Köy Enstitülerinin sayısı, 1940'lı yıllarda kurulmasının ardından 1948 yılına kadar Türkiye genelinde 21'e ulaştı. Dönemin iktidarı tarafından siyasi nedenlerle 1954 yılında kapatılan köy enstitülerinin eğitim sürecinde 14 yılda toplam 18 bin 200 mezun olduğu belirtildi. 1941 yılında bin dönüm arazi üzerine kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi, 5 okul ve polis eğitim merkezi kurulmasıyla 600 dönüme düşürüldü. - Elmadağankara