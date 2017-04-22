Köy Enstitüleri 77. Kuruluş Yıldönümü
22 Nisan saat 17.00'de Konak Kültürevi'nde gerçekleştireceğimiz Köy Enstitüleri 77. Kuruluş Yıldönümü Programı'na herkesi bekliyoruz.
22 Nisan saat 17.00'de Konak Kültürevi'nde gerçekleştireceğimiz Köy Enstitüleri 77. Kuruluş Yıldönümü Programı'na herkesi bekliyoruz. 17: 00 Uludağ Üniversitesi Korosu – İstiklal MarşıAçılış Konuşmaları Jülide Akköprü - YKKED Bursa Şube BaşkanıFehmi Enginalp - Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Bozbey - Nilüfer Belediye Başkanı Atakan Erdağı - Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Özkan Rona - Eğitim İş Bursa Şube Başkanı - Koro (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitim Ana Dalı 2. Sınıflar Korosu - Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu - Forum- Belgesel Gösterimi - Bozkırda Açan ÇiçeklerBelgesel Yönetmeni, Sedat Akar
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Konak Kültürevi
Mekan Adresi : Konak Mah. Yakut Sok. No: 2
Başlangıç Saati : 22.04.2017 17: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Köy Enstitüleri 77. Kuruluş Yıldönümü
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır