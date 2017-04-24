Köy Çocuklarının Orkestrasına Uluslararası Festivalden Davet

İBRAHİM YALDIZ - YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde taşımalı eğitim veren köy okulundaki yetenekli öğrencilerle kurulan 40 kişilik orkestra, İstanbul'da düzenlenecek Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edildi.



İlçeye bağlı Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmirli Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu, tahta, leğen, bidonlarla müzik yapmaya çalışan yetenekli öğrencilerle bir ritm grubu kurdu.



Daha önce hiç enstrümanları olmayan öğrencilerin müziğe ilgilerini arttırmak amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Tanrıkulu, duyarlı vatandaşların gönderdiği müzik aletleriyle köy okulunda bir müzik sınıfı oluşturdu.



Tanrıkulu'nun çabasıyla kurulan orkestrada, bağlama, mandolin, keman, gitar, flüt, piyano gibi enstrümanları çalan öğrenciler, seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkılarla da köylerde ve ilçe merkezinde vatandaşlara konser vermeye başladı.



Öğretmenlerinin desteğiyle başladıkları müzik sayesinde hayata bakışları değişen öğrenciler, şimdi de 20 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmaya hazırlanıyor.



"Festivale katılabilmek için hayırseverlerden destek bekliyoruz"



Hamurpet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Aslı Tanrıkulu, AA muhabirine, çocukların çok yetenekli ve başarılı olduğunu vurgulayarak, "Konserlerimiz sosyal medyada yayınlandıktan sonra orkestramız, Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edildi. Kaynak bulamadığımız için şu anda festivale katılım sağlayamıyoruz." diye konuştu.



Tanrıkulu, öğrencilerin festivale katılarak yeteneklerini sergilemek ve İstanbul'u görmek istediklerini belirterek, bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.



"Akademik başarıları gelişti"



İklim koşulları nedeniyle zor bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Tanrıkulu, ilçe merkezini bile görmeyen bazı öğrencilerin İstanbul'a gitmek için sabırsızlandığını aktardı.



Orkestradaki öğrencilerin akademik başarılarında da yükseliş gözlemlediklerini dile getiren Tanrıkulu, şöyle dedi:



"Bu orkestraya girdikten sonra hem ders anlamında çok iyi oldular hem de birbirleriyle daha iyi kenetlendiler. Müzik sayesinde öğrencilerin birbirlerine olan bağlılıkları arttı ve yardımlaşmayı öğrendiler. Onlara müziği sevdirdiğimi düşünüyorum. Öğrenciler enstrümanları zaman zaman evlerine götürüyor. Okuldan çıktıklarında bir yandan koyunlarına bakıyorlar bir yandan da saz ve keman çalıyorlar."



"İstanbul'daki festivalde yeteneğimizi göstermek istiyoruz"



Öğrencilerden Özcan Tarhan ise yaptıkları müzik sayesinde arkadaşlarıyla daha iyi ilişki kurduklarını anlatarak, "Hafta sonları koyunlara bakarken bağlama çalıyorum. Arkadaşlarım da beni yalnız bırakmıyor, hep birlikte çalıyoruz. Bağlamamı yanımdan hiç ayırmıyorum. İstanbul'daki festivale katılmayı çok istiyoruz. Bunun için sürekli çalışıyoruz. İstanbul'a gitmek bizim için büyük bir hayal." ifadelerini kullandı.



Cam kemik hastası Samet Yolcu da hastalığı nedeniyle diğer arkadaşları gibi futbol ve basketbol oynayamadığını ifade ederek, müzik sayesinde duygularını daha iyi ifade edebildiğini söyledi.



Orkestrada çaldığı mandolinin hayatının bir parçası olduğunu vurgulayan Yolcu, "Aslı Hoca'nın sayesinde bu mandoline kavuştum. Önceden içime çok kapanıktım. Aslı Hoca'nın sayesinde müziğe başladım. Şimdi daha mutluyum, arkadaşlarımla ilişkim de daha iyi. İstanbul'daki festivalde müzik yaparak yeteneğimizi göstermek istiyoruz." dedi.



Öğrencilerden Sibel Çelik ise İstanbul'daki festivale katılarak kendilerini geliştirmek istediklerini dile getirdi.