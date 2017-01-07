Köy Çocuklarının Mektupları Askerleri Sevindirdi

BİTLİS'in Adilcevaz İlçesi'ne bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, askerlere moral vermek için mektup yazdı. Mektupları alan askerler öğrencilerin bu duyarlılığı karşısında duygunlandı.



Adilcevaz İlçesi'ne bağlı Göldüzü Köyü Ortaokulu öğrencileri, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerler için birer mektup yazdı. Askerlere moral vermek için yazılan mektuplar, okulun Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Murat Barlak'ın öncülüğünde askerlere verilmek üzere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç'a teslim edildi. Mektupları alan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Dalgıç, gönderilen mektuplarla çok duygulandıklarını ifade ederek, öğrencilere anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.



Okul Öğretmeni Murat Barlak ise, askerlere moral vermek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Okuldaki arkadaşlarımızla birlikte askerlerimiz için ne yapabileceğimizi düşündük ve onlara moral verebilmek için çocuklarımızın duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektuplar yazılmasına karar verdik. Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin yazılı olduğu mektupları İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüp teslim ettik. Bizim buradaki amacımız hem askerlerimize moral vermek hem de çocuklarımıza vatan sevgisini aşılamaktır. Bu mektuplar sayesinde komutanlarımız ve burada vatani görevlerini yapan askerlerimiz çok mutlu oldular. Öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



- Bitlis